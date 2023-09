Marvel's Spider-Man 2, un iconico edificio non sarà ancora una volta presente nel gioco

Marvel's Spider-Man 2 proporrà una mappa ancora più ampia rispetto a quella dei due precedenti giochi di Insomniac Games dedicati all'Uomo-Ragno. Oltre all'area già esplorata, troveremo nuove zone da scoprire di New York. C'è però qualcosa che manca nel nuovo gioco: il Chrysler Building.

Chrysler Building è un grattacielo nell'East Side del quartiere Midtown del distretto di Manhattan, all'angolo tra la 42ª Strada e Lexington Avenue. In realtà, era presente nel primo Marvel's Spider-Man, ma era stato rimosso in Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Il motivo? Si tratta di un problema di copyright. I proprietari dell'edificio e Insomniac Games non sono riusciti a trovare un accordo per i diritti sull'edificio, quindi ancora una volta dovremo farne a meno in Marvel's Spider-Man 2. Pur essendo un edificio iconico di New York, crediamo comunque che la maggior parte dei giocatori non ci faranno troppo caso.