Mario Kart Tour, da ottobre 2023 non ci saranno più nuovi contenuti

Mario Kart Tour non riceverà più nuovi contenuti a partire dal 4 ottobre 2023. Ad annunciarlo è stata Nintendo stessa, che di fatto ha deciso di chiudere il supporto per il gioco, evidentemente non più abbastanza redditizio.

Mario Kart Tour fu lanciato il 25 settembre 2019, come parte degli sforzi della compagnia per entrare nel settore mobile. Sforzi che sono terminati con il successo di Nintendo Switch, che evidentemente non ha più reso necessario battere una strada alternativa. Comunque sia dal lancio, il Mario Kart mobile è stato arricchito da nuovi tour, percorsi, piloti e altri contenuti ancora. Non si può certo dire che non sia stato supportato.