PS Plus, settembre 2023: i giochi di Essential sono disponibili da oggi su PS4 e PS5

Da oggi, 5 settembre 2023, sono disponibili i giochi del livello Essential di PS Plus per PlayStation 4 e PlayStation 5. Parliamo di Saints Row (PS4 e PS5), Black Desert - Traveler Edition (PS4) e Generation Zero (PS4). Ovviamente come sempre anche chi è iscritto a Extra o a Premium potrà accedere a questi contenuti, come a qualsiasi altro vantaggio del livello Essential.

Per poter reclamare i giochi di PS Plus Essential potete sfruttare il PlayStation Store tramite browser, console o tramite l'app mobile. Ricordate di accedere con il vostro account al quale siete iscritti al servizio. Una volta reclamati, i giochi saranno per sempre nella vostra libreria digitale: fino a quando sarete iscritti a PS Plus (Essential o superiore) potrete scaricare e giocare con tali videogame. Se doveste disdire l'abbonamento e poi riabbonarvi, ritroverete tutti i giochi già reclamati.