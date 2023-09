NBA 2K24: peso del gioco svelato, supera anche Starfield

I videogiochi sono sempre più massicci e propongono una qualità grafica sempre più elevata, questo chiaramente significa anche che i file di istallazione sono sempre più grandi. Nel caso di NBA 2K24 (in versione current gen) il file di gioco è veramente enorme e riesce a superare persino il mastodontico Starfield. Parliamo infatti di 161.43 GB al lancio contro i circa 140 GB del gioco di Bethesda.

Come è possibile vedere tramite l'Xbox Store, infatti, la versione Xbox Series X|S di NBA 2K24 arriva a pesare ancora più del gioco dello scorso anno. Ovviamente parliamo della versione di attuale generazione, che propone una qualità grafica migliore. Se guardiamo all'edizione Xbox One, il gioco pesa "solo" poco più di 100 GB.

La pagina Xbox di NBA 2K24, leggete in basso a sinistra

Si tratta comunque di un peso notevole e a un primo impatto potrebbe sembra moltissimo considerando che non parliamo di un videogioco a mondo aperto. Bisogna però considerare che NBA 2K24 include una grande quantità di giocatori e ambientazioni realizzate con massima cura, che richiedono il proprio spazio per essere gestite.

Ricordiamo inoltre che il peso indicato dall'Xbox Store non è obbligatoriamente definitivo, sia in senso positivo che in senso negativo. È possibile che prima del lancio del gioco la cifra diminuisca o addirittura aumenti. Non dimentichiamo poi che con i futuri aggiornamenti è credibile che il peso aumenti.