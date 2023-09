Meta: Facebook e Instagram potrebbero aggiungere una versione a pagamento in Europa, report

Meta sta avendo vari problemi in Europa da tempo, a causa delle più rigide regolamentazioni dell'EU rispetto a quelle USA. Secondo il report del New York Times, una delle soluzioni immaginate dalla compagnia è la distribuzione di una versione a pagamento che permetterebbe agli utenti di vivere un'esperienza completamente libera da pubblicità. Ovviamente la versione gratuita del servizio continuerebbe a rimanere a disposizione.

Il New York Times ha condiviso un nuovo report tramite il quale scopriamo che Meta - compagnia madre di Facebook e Instagram - starebbe considerando l'idea di proporre una versione a pagamento dei due social network in Europa, il tutto per superare un problema legato alla gestione della privacy e della pubblicità.

Facebook e Instagram, solo un report

Il logo di Instagram

Bisogna precisare che parliamo solo di un report. Il New York Times è ovviamente una fonte affidabile, ma per il momento non vi è la certezza che questo piano d'azione venga messo in atto. È possibile che alla fine Meta non segua questa strada.

Dovremo attendere e vedere cosa succederà. Diteci, sareste interessati a pagare per Facebook o Instagram così da poterli utilizzare senza alcun tipo di pubblicità?