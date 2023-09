PlayStation Plus Extra: parte dei giochi di settembre 2023 svelati da billbil-kun, c'è anche NieR

L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di settembre 2023 è previsto per questa settimana, ma come al solito billbil-kun ha bruciato i tempi e svelato in anticipo parte della nuova line-up di giochi PS5 e PS4 in arrivo nel catalogo questo mese tramite le pagine del portale dealabs, che riportiamo di seguito:

NieR Replicant ver.1.22474487139...

Star Ocean: The Divine Force

13 Sentinels: Aegis Rim

Civilization 6

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Unpacking

La lista come possiamo vedere include alcuni giochi molto apprezzati, come ad esempio NieR Replicant ver.1.22474487139..., il rifacimento del prequel di NieR: Automata e originariamente uscito in Giappone nel 2010. Anche Civilization 6 rappresenta un'ottima aggiunta al catalogo per gli appassionati di strategici o anche per chi semplicemente vuole avvicinarsi al genere.