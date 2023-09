Dying Light 2 aggiunge le microtransazioni: i fan protestano e Techland risponde

In secondo luogo, il prezzo di alcuni materiali di gioco può lasciare ai giocatori un surplus di Punti DL . I Punti DL possono essere acquistati in pacchetti da 500, 1.100, 2.300, 3.600 e 6.500. Gli oggetti più economici nel negozio di Dying Light 2 costano però solo 300 Punti DL, il che significa che i giocatori che acquistano anche il pacchetto più economico, 500 Punti DL, si ritrovano con 200 Punti aggiuntivi che non possono essere spesi - a meno che, ovviamente, non li ricarichino con un qualsiasi acquisto di Punti DL.

I potenziali problemi di questo sistema sono due. In primo luogo, il sistema potrebbe rendere più difficile identificare la spesa effettiva dei giocatori per l'acquisto di materiale aggiuntivo di Dying Light 2: invece di uno scambio diretto di denaro reale per un oggetto del gioco, l'acquisto di una valuta di mediazione rende più difficile tracciare con precisione la quantità di denaro effettivamente speso.

La reazione del pubblico e la risposta degli autori di Dying Light 2

Dying Light 2

Come conseguenza, Dying Light 2 ha ricevuto una serie di recensioni negative da parte dei giocatori su Steam, molte delle quali si riferiscono al sistema dei DL Points.

Techland ha quindi risposto spiegando che sta lavorando a "un paio di soluzioni proposte dalla comunità". La compagnia ha affermato: "Come sempre, stiamo raccogliendo i vostri commenti e ascoltiamo le vostre preoccupazioni. Per quanto ne sappiamo, gran parte della frustrazione deriva dal prezzo dei bundle e dai conseguenti DL Points in avanzo. Per risolvere questo problema, abbiamo già iniziato a lavorare su un paio di soluzioni proposte dalla comunità."

"Ad esempio, stiamo valutando la possibilità di aggiungere un'opzione per l'acquisto di singoli oggetti dai pacchetti esistenti. In questo modo, se si hanno dei Punti DL in più, si possono spendere in diversi bundle. Perché non usare la katana di Michonne mentre si indossa un costume da pollo? Tuttavia, questo non accadrà da un giorno all'altro, perché gli sviluppatori avranno bisogno di tempo per rielaborare il sistema".

Techland ha anche dichiarato che ospiterà un Reddit "Ask Me Anything" con il director del franchise di Dying Light 2, Tymon Smektala, e incoraggia i giocatori a fare domande. "Nel frattempo, come promemoria, ci sono diversi bundle nel negozio che possono essere acquistati per meno di 500 Punti DL e che potete prendere ora - o potete aspettare fino a quando non implementeremo la soluzione suggerita sopra. Continueremo a raccogliere feedback durante il fine settimana e, in base alla quantità di domande e dubbi, decideremo il momento migliore per organizzare un AMA con @smektalaTM. Ve lo faremo sapere in anticipo, in modo che possiate condividere le vostre domande sui canali abituali per ricevere una risposta direttamente da lui."

Passando a notizie più positive, un dataminer ha realizzato un documento da 231 pagine che raccoglie tutti i contenuti tagliati da Dying Light 2.