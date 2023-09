Dying Light 2, disponibile un documento non ufficiale da 231 pagine con i contenuti tagliati

Dying Light 2, come molti giochi, include nelle proprie linee di codice una serie di contenuti che non sono accessibili all'interno del gioco. È quello che in gergo viene definito "cut-content" (contenuto tagliato) e spesso gli appassionati più abili a livello tecnico esplorano i file di gioco alla ricerca di questi dettagli. Di recente, un utente di nome Sneed ha deciso di raccogliere tutto il cut-content di Dying Light 2 e di raccoglierlo in modo ordinato in un documento. Il risultato finale sono 231 pagine di informazioni.

Si tratta di un risultato notevole, visto che parliamo di una quantità di informazioni enorme, probabilmente una delle ricerche di cut-content più approfondite di sempre. Non è solo questo, però, perché da elogiare è anche il modo in cui il creatore ha realizzato il documento: font, immagini dei modelli trovati all'interno di Dying Light 2, intere descrizioni, sfondi, divisione in capitoli con molteplici legende e sommari... si tratta di un lavoro visivamente incredibile che ha preso il nome di "The Unofficial Dying Light 2 Cut Content Document".