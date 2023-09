Mortal Kombat 1 peserà molto: ecco le dimensioni in versione Xbox Series X|S

Secondo alcune segnalazioni, la versione per Xbox Series S peserebbe invece poco più di 100 GB. Si tratta di una differenza notevole, ma è possibile che la versione Xbox Series X includa asset grafici più dettagliati che su Series S non potevano essere usati.

Mortal Kombat 1, gli ultimi personaggi annunciati

Jean-Claude Van Damme in Mortal Kombat 1

Recentemente abbiamo anche visto l'annuncio di nuovi personaggi per Mortal Kombat 1. Sappiamo ad esempio che un paio di famosi attori hanno prestato le proprie fattezze per alcuni lottatori.

Precisamente parliamo di Megan Fox, che ha prestato voce e volto per la realizzazione della vampirica Nitara. Inoltre, sappiamo che sarà presente nel gioco anche Jean-Claude Van Damme, anche se in questo caso non si tratta di un personaggio indipendente ma "solo" di un skin che potrà essere applicata a Johnny Cage.

Ricordiamo che Mortal Kombat 1 sarà disponibile dal 19 settembre su PC, Xbox Series X|S, PS5 e Nintendo Switch. L'accesso anticipato per chi possiede l'edizione speciale è invece fissato per il 14 settembre 2023.