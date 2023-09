Mortal Kombat 1: Megan Fox presta volto e voce a Nitara, come vediamo nel trailer

Tra i nuovi personaggi confermati per Mortal Kombat 1 c'è anche Nitara, una vampira combattente che ha il volto e la voce di Megan Fox, come vediamo nel trailer riportato qui sotto e dedicato proprio alla collaborazione tra l'attrice e il gioco Warner Bros.

Nel video, Megan Fox spiega che Nitara proviene da uno strano reame ed è una vampira che ha aspetti ovviamente malvagi ma anche positivi, nel suo tentativo di salvare la propria gente all'interno della storia di Mortal Kombat 1.

Per l'attrice si tratta di un personaggio con cui si trova particolarmente in sintonia "per una qualche ragione", essendo questa un vampiro.

Come spiegato da Megan Fox, l'attrice non si limita a dare la voce a Nitara attraverso il doppiaggio, ma il personaggio è stato proprio modellato sul suo aspetto, con una certa somiglianza che risulta chiaramente visibile nel volto della guerriera vampira.

Ha inoltre riferito che il fatto di doppiare un personaggio così oscuro le ha dato modo di esplorare nuovi ambiti e "liberare sé stessa", a quanto pare, spiegando comunque che si è divertita molto a prendere parte alle sessioni di registrazione per Mortal Kombat 1.