Starfield: il papà di God of War ha sottolineato un dettaglio che mostra la cura nello sviluppo

Starfield è un gioco enorme, ma per mostrare la cura posta nello sviluppo, David Jaffe, il papà delle serie God of War e Twisted Metal, ha voluto sottolineare un dettaglio davvero interessante: la possibilità di sparare attraverso le fessure, anche quelle più piccole.

In un post su X Jaffe ha mostrato come si possa sparare attraverso un'apertura di pochi centimetri di una porta con un fucile da cecchino, con il sistema di collisioni che si dimostra perfetto. In questo modo è possibile sfruttare delle coperture improvvisate, colpendo in tutta sicurezza torrette e nemici.

Qualcuno gli ha fatto notare che non si tratta di una caratteristica esclusiva di Starfield e che si sono viste cose simili anche nelle generazioni precedenti. Jaffe ha confermato che non è un problema di generazioni, che di suo non ha mai tirato in ballo, ma di cura e di risorse di sviluppo: "Avresti potuto farlo anche su PS1, non c'è niente di generazionale. Semplicemente molti team non hanno il tempo, le risorse o ingegneri dedicati a dettagli simili."