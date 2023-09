Alone in the Dark, nuovo trailer in arrivo stasera per il Fear Fest

Alone in the Dark sarà protagonista stasera di un nuovo trailer, che verrà presentato da THQ Nordic e Pieces Interactive nell'ambito dell'ultima edizione della Fear Fest, l'evento horror organizzato da Feardemic e IGN.

Appena rinviato al 16 gennaio, Alone in the Dark sarà una delle produzioni mostrate durante il livestream, insieme a un'intervista esclusiva con il creative director e autore del gioco, Mikael Hedberg, che parlerà della sua esperienza.