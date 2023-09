Alone in the Dark è stato rinviato, THQ vuole evitare Marvel's Spider-Man 2 e Alan Wake 2

THQ Nordic e gli sviluppatori di Pieces Interactive hanno deciso di rinviare il lancio di Alone the Dark. Precedentemente previsto per il 25 ottobre 2023, la nuova data di uscita è fissata per il 16 gennaio 2024. Ricordiamo che sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC via Steam e GOG.

In una nota ufficiale che ha accompagnato l'annuncio, THQ Nordic è stata molto franca sui motivi che hanno portato a questa decisione, ovvero quello di evitare un periodo affollato di uscite di grande spessore e in particolare Marvel's Spider-Man 2 e Alan Wake 2, che usciranno rispettivamente il 20 e il 27 ottobre.

Curioso notare che Remedy aveva rinviato Alan Wake 2 per lo stesso motivo, tuttavia nel suo caso il posticipo è stato solo di pochi giorni, mentre per Alone in The Dark si è deciso di rimandare a gennaio del prossimo anno. Una decisione tutto sommato comprensibile considerando il quantitativo imponente di giochi in uscita da qui fino alla fine del 2023.