Da Starfield a Marvel's Spider-Man 2: troppi giochi da qui alla fine del 2023, quali sceglierete?

La seconda metà del mese non sarà da meno, partendo dall'ultraviolento Mortal Kombat 1 e il souls-Pinocchio-like Lies of P , entrambi in programma per il 19 settembre, con il secondo che tra l'altro sarà incluso anche nel Game Pass. Tempo neppure un paio di giorni è avrà inizio anche l'accesso anticipato del promettete sparatutto GDR roguelike Witchfire (20 settembre) e ci sarà il lancio del simulatore di rapine cinematografiche Payday 3 (21 settembre).

Sì inizia già da questa settimana, per la precisione da mercoledì 6 settembre, con il lancio globale dell'attesissimo Starfield e della versione PS5 di Baldur's Gate 3 , che ricordiamo, è in arrivo anche su Xbox entro la fine dell'anno. Pochi giorni dopo per la gioia degli amanti del basket sarà il turno di NBA 2K24 (8 settembre), mentre i giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto inizieranno una nuova avventura con La Maschera Turchese (13 settembre), la prima parte dell'espansione Il Tesoro dell'Area Zero.

Solitamente l'estate è un periodo rilassato per il mercato videoludico e caratterizzato da un numero ridotto di uscite soprattutto nell'ambito AAA rispetto all'autunno/inverno, tradizionalmente più movimentati. Ora potremmo dire che quest'anno rappresenta un'eccezione, considerando l'arrivo di produzioni importantissime come Final Fantasy 16, Baldur's Gate 3, Armored Core 6 e Starfield, ma basta dare una rapida sbirciata al calendario per scoprire che non è affatto così, considerando i tanti (forse anche troppi) giochi di spessore in uscita da adesso fino alla fine del 2023 .

Ottobre e novembre saranno roventi

Super Mario Bros. Wonder

Se già solo le uscite di settembre sarebbero più che sufficienti per soddisfare l'appetito videoludico di tante persone fino al 2024 (gusti permettendo chiaramente), con i giochi in arrivo a ottobre, novembre e dicembre c'è il serio rischio di fare indigestione.

Il 5 ottobre sarà il turno di Assassin's Creed Mirage, il nuovo capitolo della serie Ubisoft con protagonista Basim e ambientato a Bagdad. Tempo neppure una settimana e potremo scendere in pista con Forza Motorsport (10 ottobre) e affrontare i pericoli che si nascondono dietro ogni angolo del souls-like Lords of the Fallen (13 ottobre).

La successiva è probabilmente la settimana più attesa dai giocatori PS5 e Nintendo Switch con il lancio di due esclusive di grandissimo profilo: stiamo parlando ovviamente di Marvel's Spider-Man 2 e Super Mario Bros. Wonder, entrambi in arrivo il 20 ottobre e preceduti da Sonic Superstars (17 ottobre).

Il mese si conclude nel segno della nostalgia, dell'horror e del thriller, con la tripletta rappresentata da Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 (24 ottobre), Alone in the Dark (25 ottobre) e Alan Wake 2 (27 ottobre).

Novembre e dicembre saranno più tranquilli, ma poi non di molto. Il 9 novembre sarà infatti il turno di Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, lo spin-off che vedrà il ritorno di Kazuma Kiryu come protagonista e delle classiche meccaniche action della serie Sega.

Per la gioia degli amanti degli sparatutto multiplayer la settimana successiva farà il suo debutto Call of Duty: Modern Warfare 3 (10 novembre) e, salvo ulteriori rinvii, arriverà finalmente anche la versione Nintendo Switch di Hogwarts Legacy (13 novembre).

Si prosegue il 17 novembre con un'altra grande esclusiva Nintendo Switch, ovvero Super Mario RPG, il remake del celebre gioco di ruolo con protagonista il baffuto idraulico uscito originariamente nel 1996 su SNES. In coda al 2023 troviamo anche Avatar: Frontiers of Pandora (7 dicembre), l'action adventure open world in cui impersoneremo un Na'vi ed esploreremo delle location completamente inedite del mondo fantastico immaginato da James Cameron.

Siamo abbastanza certi che dei circa trenta giochi che abbiamo citato ce ne sarà almeno uno, probabilmente anche di più, che rientrano nelle vostre corde. Sarà poi una vera e propria tragedia, sia dal punto di vista delle tempistiche che del portafoglio, per chi possiede più piattaforme e apprezza più generi, che inevitabilmente vedrà ingrossarsi il proprio backlog a dismisura. E badate bene, per non non tirarla troppo per le lunghe, non abbiamo citato numerose produzioni indipendenti e giochi potenzialmente meritevoli ma appartenenti a generi di nicchia, come Persona 5 Tactica (17 novembre) ad esempio.

Insomma, pare davvero impossibile avere il tempo materiale per giocare anche solo la metà dei titoli citati da qui alla fine dell'anno e supponiamo che molti di voi faranno una cernita. E dunque vi chiediamo: quali giochi state aspettando di più da qui alla fine del 2023 e pensate di acquistare sicuramente? E quali invece vi interessano, ma a malincuore rimanderete a un secondo momento, magari in un periodo più calmo in termini di uscite e approfittando di riduzioni di prezzo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.