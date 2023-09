Ghost Master gratis su GOG per i saldi autunnali

GOG ha in serbo un altro regalo per i videogiocatori PC in occasione dei suoi saldi autunnali: Ghost Master, uno strategico gestionale in cui bisogna gestire dei luoghi infestati per spaventare a morte degli inutili esseri umani. Un altro gioco gratis, insomma, dopo Hero of the Kingdom 2 e King's Bounty: The Legend.

Ghost Master risale al 2003 e offre quattordici scenari unici, quaranta spettri da comandare, undici ambientazioni differenti ispirate ai più famosi film horror e fino a tre personaggi per livello. Si tratta di un titolo che mescola horror e humor che in molti apprezzeranno sicuramente di riscoprire. Del resto è gratis, quindi c'è poco di cui lamentarsi, nel caso non interessi.

Come sempre eccovi le istruzioni di rito per averlo. Per riscattare Ghost Master dovete andare sulla pagina principale di GOG, individuare il banner con il gioco scorrendo brevemente la pagina e cliccare sul pulsante per aggiungerlo all'account (solitamente posizionato sulla destra). Naturalmente per averlo dovete essere collegati alla piattaforma con un account valido e senza limitazioni. Come sempre con GOG, ci raccomandiamo di non partire dalla pagina del gioco perché verreste rimandati a quella principale.