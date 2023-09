King's Bounty: The Legend gratis su GOG in occasione dei saldi autunnali

Se siete alla ricerca di bei giochi non guardate oltre, perché il negozio digitale GOG ha deciso di regalare King's Bounty: The Legend, uno strategico a turni in stile Heroes of Might & Magic di grande caratura. Si tratta del secondo gioco gratis dei saldi, dopo Hero of the Kingdom 2.

King's Bounty: The Legend ci metti nei panni di un cavaliere senza paura in un mondo fantasy pieno di nemici e pericoli. Il nostro obiettivo è esplorare il mondo di gioco, creare un esercito e svolgere le missioni che ci vengono assegnate, sconfiggendo i nemici che di volta in volta ci troveremo innanzi.

Ma ora bando alle ciance e veniamo al dunque. Per riscattare King's Bounty: The Legend dovete andare sulla pagina principale di GOG, cercare il banner con il gioco e cliccare sul pulsante per aggiungerlo all'account. Naturalmente per averlo dovete essere collegati alla piattaforma con un account valido e senza limitazioni. Come sempre con GOG, ci raccomandiamo di non partire dalla pagina del gioco, perché verreste rimandati a quella principale.