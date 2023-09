Crusader Kings 3 ha venduto 3 milioni di copie

Altri dati

Crusader Kings 3 ha conquistato molti

Paradox ha anche sottolineato come Crusader Kings 3 sia stato il primo gioco grand strategy per molti giocatori, senza svelarne il numero, che l'hanno scelto per inoltrarsi in questo affascinante quanto complesso genere.

Per festeggiare, è stato pubblicato anche un trailer celebrativo, che potete trovare qui di seguito, in cui viene ricostruita la storia del gioco dal lancio fino a oggi.

Fortunatamente Paradox non è rimasta con le mani in mano e sta ancora supportando il gioco. Recentemente è stato pubblicato il pacchetto "Wards & Wardens", scelto dalla comunità stessa. Intanto sono in sviluppo dei nuovi contenuti, che faranno parte del cosiddetto secondo capitolo del ciclo di sviluppo di Crusader Kings 3, di cui farà parte anche il DLC Legacy of Persia in arrivo entro la fine del 2023.

Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Crusader Kings 3.