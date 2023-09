A settembre viaggeremo nello spazio con Starfield, torneremo a Night City con l'espansione Phantom Liberty e combatteremo per diventare esseri umani in Lies of P.

Grandi, grandissimi nomi fra i giochi in uscita a settembre 2023 su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch; a cominciare ovviamente da Starfield, l'action RPG spaziale di Bethesda che punta a coinvolgerci in un'avventura di ampio respiro, fra le stelle e su mille pianeti esplorabili, alla scoperta dei misteriosi Artefatti e del destino dell'umanità. Siete pronti a partire? Se non avete una Xbox, un PC o la voglia di giocare il streaming, niente paura: questo mese arriva su PS5 lo straordinario Baldur's Gate 3 che, dopo l'incredibile successo riscosso su PC, si prepara a conquistare anche gli utenti console grazie alla forza delle sue meccaniche, a una scrittura brillante e a una struttura che consente di fare qualsiasi cosa abbiamo in mente, con ben poche eccezioni. Baldur's Gate 3 ci vedrà fare amicizia con gli orsi anche su PS5 Non mancano altri prodotti di grande spessore: dall'inquietante soulslike Lies of P, che reinterpreta in maniera oscura il Pinocchio di Collodi, ai frenetici colpi di Payday 3; dagli spettacolari combattimenti di Mortal Kombat 1 alle corse a velocità folle di The Crew Motorfest; dagli schiaffi di Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2 alle esaltanti partite a calcio di EA Sports FC 24. E poi naturalmente c'è lei, l'attesissima espansione di Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, che ci porterà a scoprire un distretto inedito di Night City e ad affrontare una missione davvero complessa: recuperare la presidente dei NUSA e affrontare le milizie del colonnello Hansen, combattendo fianco a fianco con personaggi carismatici come il Reed di Idris Elba.

Baldur's Gate 3 Baldur's Gate 3, un artwork ufficiale In uscita su PS5 il 6 settembre Dopo lo straordinario successo riscosso su PC, Baldur's Gate 3 debutta a settembre anche su PS5, con la promessa di una conversione perfettamente aggiornata e ottimizzata rispetto all'eccellente esperienza disponibile sulla piattaforma Windows, quella di cui abbiamo parlato con grande entusiasmo nella nostra recensione di Baldur's Gate 3. Non c'è molto da dire, i numeri e i voti del titolo targato Larian Studios parlano chiaro: ci troviamo di fronte alla limpida espressione di un talento e di una capacità piuttosto rari, l'accurata riduzione a schermo di un gioco di ruolo di Dungeons & Dragons in cui è possibile fare praticamente tutto ciò che ci passa per la testa nell'ambito di una campagna che non mancherà di coinvolgerci per cento ore e oltre. Il risultato finale degli sforzi del team belga è un prodotto immenso, complesso, ampiamente rigiocabile, caratterizzato da un comparto narrativo di grande spessore, da un sistema di combattimento sfaccettato e interessante, nonché da un design delle quest che esprime attenzione anche verso i minimi dettagli per mantenere sempre vivo il nostro interesse.

Starfield Starfield, una delle immagini più iconiche del gioco, con il nostro personaggio ai posti di comando della nave In uscita su PC e XSX il 6 settembre Senza alcun dubbio il piatto forte di settembre, Starfield atterra finalmente su PC e Xbox Series X|S dopo un'attesa spasmodica, dovuta a un rinvio clamoroso che tuttavia sembra essere stata la scelta migliore perché Bethesda potesse riuscire a consegnarci un titolo davvero solido e ben rifinito, a dispetto delle sue gargantuesche dimensioni. Del resto, ormai conosciamo bene la storia dei mille pianeti esplorabili e delle molteplici possibilità a nostra disposizione una volta creato il personaggio che andremo a condurre nel corso della campagna, entrando a far parte di Constellation, ingaggiando eventualmente degli abili compagni di viaggio, acquistando o creando da zero la nostra nave spaziale e utilizzandola per esplorare lo spazio. L'obiettivo è quello di scoprire i segreti dell'universo, e potremo fornire il nostro contributo in tal senso scegliendo l'approccio che più ci è congegnale, visitando affascinanti città e sofisticati avamposti, affrontando orde di pirati spaziali e di esploratori malintenzionati mentre ci avviciniamo alla verità, un passo dopo l'altro. Avete letto la nostra recensione di Starfield?

The Crew Motorfest The Crew Motorfest e il suo affascinante scenario In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 14 settembre La serie corsistica prodotta da Ubisoft torna con un terzo episodio che punta non solo ad arricchire la formula che da sempre caratterizza questa esperienza, ma anche a migliorare in maniera importante le sue meccaniche di base. The Crew Motorfest è questo e altro ancora: un gioco di guida arcade ma con un pizzico di spessore e un'ambientazione particolarmente suggestiva: le Hawaii. Esplorando liberamente questo open world avremo modo di prendere parte a svariati eventi e sfide che ci vedranno pilotare non solo delle veloci automobili, ma anche tutta una serie di veicoli differenti, dalle barche agli aerei, approfittando stavolta di un modello di guida rivisto e sostanzialmente più piacevole rispetto al passato. Alcune settimane fa abbiamo passato quattro ore con The Crew Motorfest.

Lies of P Lies of P, uno sguardo al Pinocchio di Neowiz In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 19 settembre Liberamente ispirato a "Le Avventure di Pinocchio", Lies of P si pone come un'interpretazione alternativa e oscura del libro di Carlo Collodi. Sullo sfondo della misteriosa città di Krat, vestiremo appunto i panni di Pinocchio con l'obiettivo di diventare esseri umani, ma la nostra ricerca della felicità dovrà passare attraverso impegnativi combattimenti con orde di marionette assassine. Quello sviluppato da Neowiz e Round8 è un soulslike dall'inevitabile approccio hardcore, in cui avremo il compito di potenziare man mano il nostro personaggio, aumentare le manovre a sua disposizione e sfruttarle al meglio contro avversari sempre più forti, che includono mostruosi ed enormi boss, mentre ci muoviamo all'interno di un'ambientazione tanto affascinante quanto inquietante. Di recente abbiamo provato Lies of P per un'ultima volta alla Gamescom 2023 prima della recensione.

Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 1, Sub-Zero e Sonya Blade sono pronti a kombattere In uscita su PC, PS5, XSX e NSW il 19 settembre Il nuovo capitolo della celebre saga firmata NetherRealm Studios si prepara a conquistarci ancora una volta con la spettacolarità dei suoi combattimenti all'ultimo sangue: Mortal Kombat 1 si presenta come un reboot dal punto di vista narrativo, in seguito agli eventi del precedente episodio, e ciò ha consentito agli sviluppatori di rivoluzionare il roster e modificarne i personaggi per donare loro una rinnovata freschezza. Al di là di queste novità, sono stati introdotti i Kameo Fighter: Kombattenti di supporto che possono essere richiamati in qualsiasi momento per dare il proprio contributo allo scontro e che vanno a integrare con le loro capacità il repertorio del nostro guerriero. Non mancheranno infine i numeri di una struttura che promette grande sostanza fra campagna, torri, multiplayer e ulteriori modalità di spessore. Durante la Gamescom 2023 abbiamo provato la modalità storia e le Invasioni di Mortal Kombat 1.

Payday 3 Payday 3, un artwork ufficiale In uscita su PC, PS5 e XSX il 21 settembre Il gioco di rapine di Starbreeze Studios è tornato ed è più spettacolare e cattivo che mai: Payday 3 ci rimette al comando della banda originale che, a quanto pare, è ancora determinata ad arricchirsi mettendo a segno colpi sempre più importanti, dalle gioiellerie alle banche, pianificando con grande attenzione ogni operazione così da poterla completare nella maniera più pulita e silenziosa possibile. Quando però qualcosa va storto e arriva la polizia, l'anima sparatutto della serie torna prepotentemente alla ribalta, coinvolgendoci in frenetici scontri a fuoco con i reparti speciali delle forze dell'ordine, nel tentativo di raccogliere tutta la refurtiva possibile e raggiungere la zona di estrazione senza farci atterrare e arrestare. Alcuni giorni fa abbiamo provato la beta di Payday 3.

Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2 Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2, uno degli scenari del gioco In uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 22 settembre Dopo il successo del primo episodio, Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2 riporta sullo schermo le due celebri icone del cinema italiano per una nuova avventura, anche questa finanziata con entusiasmo su Kickstarter dallo studio nostrano Trinity Team. Squadra che vince non si cambia, e così il sequel riprende la formula del capitolo originale, ispirata ai film del dinamico duo. Cambiando aspetto di pellicola in pellicola, a seconda dei personaggi interpretati di volta in volta, i due protagonisti si aggirano nello scenario alla ricerca di avversari da prendere a schiaffoni, ma non solo: le citazioni non mancano, le musiche degli Oliver Onions neppure, e l'azione è sempre frenetica e divertente, come abbiamo scritto nel nostro provato di Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, ecco il personaggio di Idris Elba In uscita su PC, PS5 e XSX il 26 settembre L'attesa è stata lunga, ma finalmente ci siamo: Phantom Liberty, l'espansione di Cyberpunk 2077, debutta a settembre e punta a coinvolgerci in una nuova, emozionante avventura in cui ritroveremo V, il protagonista della campagna originale, alle prese stavolta con una missione di recupero e salvataggio nel pericoloso distretto di Dogtown, un luogo di Night City dove le regole non valgono. La zona è infatti controllata dalle milizie del colonnello Hansen, che puntano a catturare la presidente dei Nuovi Stati Uniti d'America per ottenere più potere: a noi il compito di evitare che accada, vestendo per una volta i panni dell'infiltrato e scegliendo accuratamente i nostri alleati; ad esempio Reed, l'esperto agente FIA interpretato nel gioco da Idris Elba. Avete letto la nostra analisi del trailer di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty presentato in occasione della Gamescom 2023?