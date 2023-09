Lords of the Fallen: un nuovo video di gameplay mostra 17 minuti di gioco

CI Games ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Lords of the Fallen. È particolarmente interessante perché mostra ben diciassette minuti di gioco ininterrotti, ossia senza stacchi di montaggio. Insomma, è il gioco di HEXWORKS nella sua forma più pura, se ci passate l'espressione, quindi è un ottimo modo per farci un'idea di ciò che ci aspetta dalla versione finale. Vediamolo:

Per chi non lo conoscesse, Lords of the Fallen è un soulslike sviluppato usando Unreal Engine 5. Userà Lumen come sistema di illuminazione e la Chaos Physics del motore di Epic Games per simulare le animazioni di alcuni oggetti, come vestiti o catene.

Nel filmato si possono osservare in particolare le meccaniche del sistema di combattimento, con il personaggio guidato dal giocatore chiamato a combattere contro diverse creature, in ambienti che sembrano abbastanza vari, per quello che permette lo scenario. Ce la faremo a sconfiggere Adyr, il dio demone?