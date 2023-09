Crime Boss: Rockay City, terzo aggiornamento gratuito disponibile

Per avere più dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Crime Boss: Rockay City .

Nuovi contenuti

Nuovi contenuti per Crime Boss: Rockay City

Vediamo quali sono le novità più rilevanti del terzo aggiornamento:

Nuovi Scenari e Ambientazioni - Aggiunte le missioni della Stazione di Servizio, del Concessionario di Auto e del Convoglio di Camion, introdotte sia nella modalità Campagna che nella modalità Crime Time.

Persistenza dei Personaggi - I progressi fatti nelle missioni individuali dei personaggi, ora vengono mantenuti nella campagna. Se un personaggio unico viene ucciso durante la sua missione personale, la trama non viene più resettata, "ma riprende nella successiva esecuzione della campagna dopo l'ultima missione personale. La trama si resetta solo quando il personaggio unico muore in circostanze regolari e non nella sua missione personale."

Miglioramenti al Gameplay Stealth e al Bilanciamento - Ora le uccisioni stealth sono più efficaci, "con una migliore percezione e reazione dell'IA nemica." Lo studio di sviluppo INGAME STUDIOS ha anche riequilibrato l'economia della campagna, i silenziatori, la catena di missioni Urban Legend "New Blood" e altro ancora.

Modalità di Rimescolamento delle Catene di Missioni in Crime Time - Ora le missioni con catene di missioni casuali possono essere giocate a tre livelli di difficoltà. Completandole si ricevono premi più ricchi e punteggi migliori.

Espelli, Silenzia ed Esamina i Profili in Modalità Multigiocatore - Gli host possono cacciare gli intrusi dalle partite online. I dettagli specifici sulle funzionalità del sistema sono legati alla piattaforma su cui si gioca.