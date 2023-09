Starfield per PC: un video confronta DLSS, FSR e setting grafici con varie GPU

ElAnalistaDeBits ha pubblicato una nuova video analisi di Starfield interamente dedicata alla versione PC e in particolare a come cambia la resa visiva del gioco in base alle impostazioni grafiche e le performance utilizzando l'FSR o il DLSS tramite mod con varie GPU.

Come probabilmente saprete, Starfield è un gioco piuttosto difficile da gestire in termini di performance. Ad esempio, una RTX 3060 Ti non riesce neppure a raggiungere il target dei 1080p a 60 fps se non facendo diversi compromessi in termine di resa visiva, mentre la risoluzione 4K appare proibitiva per la maggior parte delle schede video presenti sul mercato.

Non aiuta poi il fatto che il gioco non supporta il DLSS se non tramite una mod gratuita. La prima parte del video di ElAnalistaDeBits si concentra proprio su questa mod e dimostra come la tecnologia di upscaling di NVIDIA permette di ottenere una conta degli fps più alta (con guadagni minimi o ottimi in base a diversi fattori) e immagini generalmente più pulite rispetto all'FSR di AMD.