Starfield, le mod più scaricate su PC sono quelle per avere DLSS al posto di FSR

A quanto pare le mod più scaricate per la versione PC di Starfield sono quelle realizzate per sostituire l'FSR con il DLSS, la tecnologia di upscaling sviluppata da NVIDIA che, come noto, vanta una qualità migliore.

Saprete certamente che Starfield non supporta DLSS e XeSS in maniera ufficiale, probabilmente a causa della partnership con AMD, ed è per questo che la scena dei modder si è subito attivata per porre rimedio a questa grave mancanza.

Addirittura è già stata realizzata una mod per implementare il DLSS 3.5 in Starfield, che in questo modo potrà vantare le soluzioni in assoluto più sofisticate in termini di upscaling e prestazioni.