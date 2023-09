Starfield: disponibile anche una mod per implementare DLSS 3.5

Come previsto, dopo poco dal lancio di Starfield in Accesso Anticipato sono apparse le mod per implementare DLSS di Nvidia e XeSS di Intel. Ora, è arrivata anche la mod che consente di usare DLSS 3.5, che in realtà è la stessa di prima, ma con una libreria differente da scaricare e installare.

Giusto ricordare che per utilizzare DLSS 3.5 dovete comuque possedere una GPU GeForce RTX 40XX di Nvidia.