Fitness Boxing: Nintendo sta per rimuoverlo dalla vendita sull'eShop

Il tweet è davvero chiaro: "Dalle 23.59 del 30 novembre 2023 (orario del Regno Unito), non sarà più possibile acquistare la versione digitale di Fitness Boxing." Quindi si viene invitati a visitare la pagina ufficiale del gioco per ulteriori informazioni. Qui possiamo leggere:

Un gioco in meno

Fitness Boxing sta per sparire

Pubblicato a fine 2018, Fitness Boxing non deve essere stato uno dei più grandi successi della compagnia, considerando il tempo relativamente breve in cui è stato in vendita in formato digitale.

Per adesso Nintendo of America e Nintendo Japan non hanno annunciato niente in merito, ma immaginiamo che anche lì Fitness Boxing abbia vita breve. Nessuna notizia in merito al seguito, Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, che rimarrà evidentemente disponibile.