Xbox Game Pass, nove giochi lasceranno il catalogo il 15 settembre

Si torna a parlare di sostenibilità

Quello della sostenibilità di Xbox Game Pass è un tema a cui in passato sono stati dedicati svariati approfondimenti, ma il discorso vale ovviamente in entrambe le direzioni: il servizio è sostenibile per Microsoft, ma lo è anche per i team di sviluppo che portano i propri titoli sulla piattaforma in abbonamento?

A quanto pare Game Pass e PlayStation Plus stanno offrendo meno soldi e alcuni editori di giochi indie sono in difficoltà, forse alla luce di valutazioni più orientate al target d'utenza di un determinato prodotto che non alla volontà di offrire una certa varietà di contenuti.