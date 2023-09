Amazon Audible: -80% per i primi tre mesi, l'offerta scade tra una settimana

Per chi ama i romanzi ma non riesce mai a trovare il tempo di mettersi a leggere con un libro in mano, Amazon ha la soluzione: Audible è il servizio per audiolibri del colosso dell'e-commerce e ora propone un'offerta molto interessante. Potete accedere al suo catalogo di oltre 500.000 prodotti a un prezzo speciale per i primi tre mesi: parliamo di uno sconto dell'80% che sarà a disposizione fino all'11 settembre 2023. In pratica, per i primi tre mesi pagherete solo 1.95€ al mese per Audible. L'offerta è disponibile a questo indirizzo.

Amazon Audible è disponibile tramite diverse applicazioni. Potete usarlo tramite il vostro smartphone oppure tramite un tablet, ma anche sul computer oppure tramite gli altoparlanti di Amazon, come Echo. Non bisogna poi dimenticare che oltre all'accesso al catalogo l'abbonamento offre altri vantaggi, come l'accumulo di credito che può essere usato per ottenere un prodotto per sempre. Infine, Audible non include alcun tipo di pubblicità.

Ricordiamo che l'offerta dura per i primi tre mesi di abbonamento e che successivamente il prezzo ritorna a essere di 9.99€. Potete ovviamente sfruttare i tre mesi a prezzo speciale e poi annullare l'abbonamento. Ricordate anche se fate la disdetta prima della scadenza dell'abbonamento, tutti i libri che avete preso in presto rimarranno a disposizione fino alla fine del periodo che avete già pagato.