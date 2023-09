Starfield: le migliori impostazioni per giocare su PC

Vi serve una mano per regolare le impostazioni grafiche di Starfield su PC? Ecco alcuni consigli per raggiungere un buon compromesso tra qualità e performance.

Quali sono le migliori impostazioni grafiche per giocare a Starfield su PC? In questa guida vi daremo alcuni consigli su come modificare le varie voci dei settaggi per aumentare le performance senza sacrificare troppo la resa visiva. Starfield è senza dubbio uno dei giochi più attesi del 2023 e non è difficile capire il perché. Del resto parliamo di un nuovo gioco di Bethesda, gli autori di The Elder Scrolls e Fallout, e della prima nuova IP dello studio di Microsoft da 25 anni a questi parte, senza contare poi che l'idea di uno "Skyrim nello spazio" solletica le corde di molti giocatori. Fortunatamente una volta messo alla prova si è rivelato un gioco ottimo, immenso e sfaccettato, come potrete leggere anche nella nostra recensione di Starfield. Quello che non convince per il momento è l'ottimizzazione su PC. Sia chiaro il gioco non è infarcito di bug o problemi tecnici particolarmente gravi, anzi da questo punto di vista rompe l'ormai storica tradizione di Bethesda. Tuttavia è innegabile che Starfield sia un vero e proprio "mattone" in termine di prestazioni, specialmente lato GPU. Ad esempio una RTX 4060 Ti non riesce a raggiungere i 60 fps stabili in Full HD senza attivare l'FSR e abbassare il livello di più di una impostazione grafica, mentre il 4K con 60 fps e settaggi al massimo è praticamente appannaggio esclusivo di mostri di potenza (e di costo) come RTX 4090 e RX 7900 XTX e a patto di utilizzare l'FSR (o il DLSS tramite mod). Chiaramente la speranza è che nelle settimane e i mesi successivi al lancio Bethesda pubblichi delle patch correttive che migliorino le performance di Starfield su PC, ma diciamoci la verità, chi è che vuole davvero aspettare? Allora di seguito vi forniremo alcune indicazioni utili per cercare di ottenere il compromesso ideale tra performance e qualità visiva.

Starfield: le impostazioni consigliate da utilizzare su PC Delle impostazioni di Starfield su PC che, a nostro avviso, rappresentano un buon compromesso tra performance e resa visiva con schede video poco prestanti Di seguito abbiamo elencato due schemi di impostazioni grafiche differenti, la prima pensata per incrementare quanto più possibile la conta degli fps cercando comunque di non compromettere troppo la resa visiva e che consigliamo a chi ha una sceda video di fascia medio/bassa o che comunque ha bisogno di un boost importante di prestazioni. Il secondo invece è pensato per chi può permettersi di spingere un po' di più sulla qualità dell'immagine senza necessariamente mettere tutto a Ultra, ottenendo così anche un discreto boost alle prestazioni. Ora diremo un'ovvietà, ma ci teniamo comunque a precisare che non esistono delle impostazioni grafiche universali, magiche e perfette per ogni configurazione e in grado di soddisfare ogni giocatore, quindi prendete i due elenchi di seguito come degli esempi, andando poi a ritoccare parametro per parametro finché non troverete il bilanciamento che ritenete perfetto. In tal senso vi suggeriamo di fare test in più di un pianeta e in aree che mettono maggiormente alla prova le prestazioni, ad esempio città come New Atlantis. In Starfield le differenze tra l'utilizzare un'impostazione con qualità Ultra e Alta non sono particolarmente marcate a livello visivo e dunque la seconda è generalmente consigliabile per ottenere già dei guadagni in termini di prestazioni. Scendendo a Media e Bassa è possibile ottenere ulteriori benefici, ma in alcuni casi (non tutti) gli impatti sulla resa grafica sono sicuramente più pesanti e notabili. Detto questo, se state riscontrando problemi di performance impostare i vari parametri su Media è un compromesso accettabile e un eventuale punto di partenza su cui poi andare a smanettare per trovare il giusto equilibrio. Impostazioni consigliate per GPU di fascia media e bassa Risoluzione dinamica: Sì

Scala Risoluzione Rendering: 75

Qualità ombre: Media

Illuminazione indiretta: Alta

Qualità riflessi: Media

Qualità particelle: Media

Illuminazione volumetrica: Media / Bassa

Densità folla: Media

Sfocatura di movimento: A piacere

Qualità occlusione ambientale: Media

Qualità erba: Media

Ombre di contatto: Bassa

Upscaling: FSR2, evitare se possibile con risoluzione 1080p

Nitidezza: 50 - 67%

Attiva VSR: Sì

Attiva profondità di campo: Sì Impostazioni consigliate per GPU di fascia media e alta Risoluzione dinamica: No

Scala Risoluzione Rendering: 100

Qualità ombre: Alta

Illuminazione indiretta: Ultra

Qualità riflessi: Alta

Qualità particelle: Media

Illuminazione volumetrica: Media

Densità folla: Alta

Sfocatura di movimento: A piacere

Qualità occlusione ambientale: Alta

Qualità erba: Alta

Ombre di contatto: Ultra o Alta

Upscaling: FSR2

Nitidezza: 75%, evitare del tutto a 1080p

Attiva VSR: Sì

Attiva profondità di campo: Sì Uno dei tanti panorami suggestivi che può offrire Starfield Ecco anche qualche informazione e consigli aggiuntivi per ogni impostazione: Qualità ombre : è l'impostazione che inficia maggiormente sulle performance, con un guadagno di circa il 10% scendendo a Bassa. Passando da Ultra a Alta le ombre appaiono leggermente più sfocate, ma niente di più. A Media è possibile notare del pop-in delle ombre, mentre a Bassa questo fenomeno diventa talmente evidente anche dalla media distanza da risultare davvero fastidioso. Suggeriamo di impostarle su Alta per avere il miglior rapporto qualità / prestazioni.

: è l'impostazione che inficia maggiormente sulle performance, con un guadagno di circa il 10% scendendo a Bassa. Passando da Ultra a Alta le ombre appaiono leggermente più sfocate, ma niente di più. A Media è possibile notare del pop-in delle ombre, mentre a Bassa questo fenomeno diventa talmente evidente anche dalla media distanza da risultare davvero fastidioso. Suggeriamo di impostarle su Alta per avere il miglior rapporto qualità / prestazioni. Illuminazione indiretta : questo è interessante. Non abbiamo notato nessun cambiamento davvero significativo sia per quanto riguarda la qualità delle illuminazione che le performance passando da Ultra a Bassa. Insomma, l'impatto pare essere minimo quindi lasciatelo pure a Ultra o Alta.

: questo è interessante. Non abbiamo notato nessun cambiamento davvero significativo sia per quanto riguarda la qualità delle illuminazione che le performance passando da Ultra a Bassa. Insomma, l'impatto pare essere minimo quindi lasciatelo pure a Ultra o Alta. Qualità riflessi : l'impatto di questo parametro in termini di performance è maggiore sopratutto all'interno delle città dove sono presenti numerose superfici riflettenti. In linea di massima abbassando questa impostazione non otterrete guadagni mostruosi, quindi Media ci sembra un ottimo compromesso.

: l'impatto di questo parametro in termini di performance è maggiore sopratutto all'interno delle città dove sono presenti numerose superfici riflettenti. In linea di massima abbassando questa impostazione non otterrete guadagni mostruosi, quindi Media ci sembra un ottimo compromesso. Qualità particelle : anche in questo caso non abbiamo notato differenze significative tra Alta e Bassa. Lasciatelo su Alta o Media nel dubbio.

: anche in questo caso non abbiamo notato differenze significative tra Alta e Bassa. Lasciatelo su Alta o Media nel dubbio. Illuminazione volumetrica : le differenze tra Ultra e Alta sono minime. In realtà anche passando a Media dovete davvero avere un gran occhio per i dettagli per notare qualche cambiamento. Il guadagno a livello di performance è discreto e si nota solo in città o nella aree al chiuso, quindi in linea di massima Media è un ottimo compromesso.

: le differenze tra Ultra e Alta sono minime. In realtà anche passando a Media dovete davvero avere un gran occhio per i dettagli per notare qualche cambiamento. Il guadagno a livello di performance è discreto e si nota solo in città o nella aree al chiuso, quindi in linea di massima Media è un ottimo compromesso. Quantità folla : neanche a dirlo, questa impostazione non ha praticamente nessuna rilevanza fuori dalle città e non abbiamo notato chissà quale impatto nelle performance anche a New Atlantis. Insomma, abbassate questo parametro al minimo proprio se non avete altra scelta.

: neanche a dirlo, questa impostazione non ha praticamente nessuna rilevanza fuori dalle città e non abbiamo notato chissà quale impatto nelle performance anche a New Atlantis. Insomma, abbassate questo parametro al minimo proprio se non avete altra scelta. Sfocatura in movimento : qui si va a gusti, se non vi piace l'effetto del motion blur disattivatelo del tutto.

: qui si va a gusti, se non vi piace l'effetto del motion blur disattivatelo del tutto. Qualità occlusione ambientale : non abbiamo notato nessun impatto sulle performance significativo, specialmente all'aperto, anche passando da Ultra a Bassa. Potete benissimo lasciarlo a Alta o anche Ultra.

: non abbiamo notato nessun impatto sulle performance significativo, specialmente all'aperto, anche passando da Ultra a Bassa. Potete benissimo lasciarlo a Alta o anche Ultra. Qualità erba : non noterete praticamente nessuna differenza in città e zone al chiuso. All'aperto invece lo stacco maggiore si vede passando da Alta a Media, mentre a Bassa un prato rigoglioso diventa un ammasso di terra con qualche ciuffo d'erba. A livello di performance non abbiamo notato differenze importanti, quindi va benissimo Alta o Media.

: non noterete praticamente nessuna differenza in città e zone al chiuso. All'aperto invece lo stacco maggiore si vede passando da Alta a Media, mentre a Bassa un prato rigoglioso diventa un ammasso di terra con qualche ciuffo d'erba. A livello di performance non abbiamo notato differenze importanti, quindi va benissimo Alta o Media. Ombre di contatto : francamente abbiamo fatto fatica a notare differenze passando da Ultra a Media e anche a Bassa non cambia poi molto. D'altro canto anche quanto a performance lo stacco è irrisorio o nullo e si nota solo scendendo al livello più basso.

: francamente abbiamo fatto fatica a notare differenze passando da Ultra a Media e anche a Bassa non cambia poi molto. D'altro canto anche quanto a performance lo stacco è irrisorio o nullo e si nota solo scendendo al livello più basso. Upscaling con FSR: al contrario di molti altri giochi, Starfield non permette di scegliere tra varie modalità (Qualità, Bilanciato, Performance e via dicendo) ma mette a disposizione dell'utente uno slide che va da 0 a 100 che può regolare a piacere. Più il valore è basso, minore sarà la risoluzione di partenza dell'immagine che verrà ricostruita tramite upscaling e di conseguenza la qualità del risultato finale. Questo è il parametro che vi consigliamo di toccare per ultimo dopo aver modificato e testato tutto il resto, rimanendo in un range tra 50 e 75. Sopra a questa soglia non noterete miglioramenti alle performance mentre al di sotto di 50 la qualità dell'immagine risulta fin troppo compromessa.