Starfield: New Atlantis è visibile dalle aree limitrofe, smentita una menzogna riguardante il gioco

Con il lancio di Starfield è iniziata online una strana gara a infangare il gioco, inventando anche delle falsità pur di screditarlo, come quella che vorrebbe la città di New Atlantis scollegata dalle tile circostanti, ossia non integrata nel suo pianeta. In realtà non è così, come dimostrato dall'utente u/WhiteLight506 su Reddit, che ha pubblicato delle immagini della città, che risulta essere ben visibile dalle aree limitrofe (normalmente non accessibili).

Da notare che u/WhiteLight506 ha usato un trucco per scendere in quelle zone, ma che è comunque riuscito a dimostrare come New Atlantis sia collegata al resto del pianeta e sia ben individuabile, cosa che un gruppo di altri utenti voleva negare categoricamente.