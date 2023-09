Nintendo Direct: un nuovo evento a settembre 2023, per un insider

Questa indiscrezione era stata lanciata in origine a luglio da Jeff Grubb , ma era finita un po' nel dimenticatoio. Interpellato in merito da alcuni utenti NateTheHate ha spiegato che l'appuntamento dedicato a Super Mario Bros. Wonder non esclude per forza di cose un nuovo Nintendo Direct a settembre, che anzi a suo avviso arriverà "presto" .

Nonostante il Direct dedicato a Super Mario Bros. Wonder della scorsa settimana, nei programmi di Nintendo potrebbe esserci un altro showcase a settembre dedicato ai giochi in arrivo su Switch. Questo perlomeno è quanto ha suggerito su X / Twitter NateTheHate, insider che in precedenza ha anticipato informazioni su altri eventi nonché giochi della grande N.

Il Nintendo Direct di settembre è una tradizione

A prescindere dalle indiscrezioni, che vanno in ogni caso prese con le molle, l'ipotesi di un Nintendo Direct di ampio respiro nel mese di settembre è molto plausibile. Del resto ad eccezione del 2015, c'è sempre stato uno showcase in questo mese da praticamente dieci anni a questa parte e dunque è probabile che la compagnia di Kyoto non voglia interrompere questa tradizione.

Viene da pensare dunque che magari abbia preferito dedicare uno show a sé stante a Super Mario Bros. Wonder per offrire all'attesa esclusiva quanta più attenzione mediatica possibile, con a seguire un appuntamento dedicato a tutti gli altri giochi first e third party in arrivo quest'anno e nel 2024. E chissà magari per l'occasione ci sarà anche un primo assaggio di Nintendo Switch 2... staremo a vedere.