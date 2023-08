Super Mario Bros. Wonder, tutte le novità e i video del Nintendo Direct di oggi

Super Mario Bros. Wonder è stato protagonista pochi minuti fa di uno speciale Nintendo Direct interamente dedicato alla nuova avventura dell'idraulico baffuto. Ebbene, quali ecco tutte le novità e i video presentati nel corso dell'evento. In uscita il prossimo 20 ottobre, Super Mario Bros. Wonder riporterà su Nintendo Switch l'azione piattaformica bidimensionale classica della serie, che parte anche in questo caso da una storia che funge da mero espediente per dare il via alla nuova missione del personaggio. Come si vede nel trailer qui sotto, tratto appunto dal Nintendo Direct, Mario e i suoi amici vengono invitati a visitare il mondo del Principe Florian, ma Bowser interviene all'improvviso e usando un oggetto magico stravolge ancora una volta la vita dei nostri eroi, fondendosi addirittura con un castello per creare una minaccia mai vista prima.

Nuovi poteri In Super Mario Bros. Wonder potremo utilizzare nuovi poteri che andranno a caratterizzare fortemente il gameplay del gioco, dando vita a situazioni originali e divertenti. Avremo infatti modo di trasformarci in elefanti, emettere bolle d'aria e indossare uno speciale cappello-trivella. Nel primo caso potremo sfruttare la proboscide in tanti modi differenti, ad esempio per rispedire al mittente oggetti pericolosi, scagliare via i nemici, distruggere barriere e utilizzare l'acqua in modi originali, ad esempio per annaffiare piante in grado di crescere a dismisura. Il potere delle bolle ci consentirà invece di eliminare i nemici anche attraverso le mura, intrappolandoli appunto all'interno delle bolle, oppure di sfruttarle per ottenere piattaforme extra su cui saltare all'occorrenza. Infine, il potere della trivella ci darà modo di planare dopo un balzo, penetrare il terreno in qualsiasi direzione e finanche procedere sotto terra per evitare il contatto con eventuali nemici, superando la loro posizione senza essere visti.