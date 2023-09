Sega e Atlus: annunciata la line-up del Tokyo Game Show 2023

Sega ha aperto il suo sito ufficiale dedicato al Tokyo Game Show 2023, che si svolgerà tra il 21 e il 24 settembre, svelando la line-up di giochi che porterà alla manifestazione, che includono tra gli altri Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e Persona 3 Reload. Manca all'appello invece il tanto atteso Persona 6, tuttavia in tal senso non sono da escludere dei possibili annunci a sorpresa.

Tramite il portale la compagnia ha anche annunciato il "Sega NEW Special #TGS2023" fissato alle 12:00 italiane del 21 settembre. Durante la diretta, che verrà trasmessa sul canale YouTube di Sega, verranno svelate informazioni sui nuovi giochi in arrivo su PC e console.