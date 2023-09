Trepang2: annunciata la data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S

Team 17 e il team di sviluppo Trepang Studios hanno annunciato la data di uscita delle versioni PS5 e Xbox Series X|S dello sparatutto Trepang2, che saranno disponibili a partire dal 2 ottobre 2023 sia in formato digitale che fisico.

Lanciato su PC lo scorso 21 giugno, come potrete leggere nella nostra recensione di Trepang 2, il gioco è riuscito a convincerci ma non del tutto. Tra le note positive troviamo un gunplay preciso e soddisfacente, poteri ben realizzati e una mescolanza di generi ben riuscita e che non compromette l'adrenalinico flusso di gioco. Tuttavia abbiamo trovato la narrativa banale e poco sviluppata, dei dialoghi quasi caricaturiali e occasionali problemi di performance.