Amazon, Apple e Netflix sono le minacce più grandi per i videogiochi, per l'ex boss di PlayStation

Secondo Shawn Layden, l'ex CEO di Sony PlayStation, allo stato attuale Amazon, Apple, Netflix, Google e altre multinazionali non endemiche dell'industria videoludica, rappresentano la minaccia più grande per il mercato.

In un'intervista con GamesIndustry, Layden ha spiegato che queste compagnie stanno guardando con grande interesse al fatturato in crescita di questo settore e hanno iniziato degli investimenti per avere anche loro una fetta dei profitti. Il rischio, a suo avviso, è che queste intromissioni dall'esterno potrebbero cambiare profondamente il mercato videoludico e non per forza in meglio.

"In questo momento vediamo tutti i grandi giocatori del mercato pensare "Oh il gaming? Sta portando miliardi di dollari all'anno? Ne voglio una parte". E così abbiamo Google, Netflix, Apple e Amazon che vogliono entrare a far parte del settore e cercano di stravolgerlo", ha detto Layden.

L'ex boss di PlayStation ha proposto l'esempio di come Apple ha sconvolto l'industria musicale con canzoni vendute a 0,99 dollari su iTunes o come Netflix e la sua piattaforma di streaming abbiano avuto un impatto irreversibile nel settore cinematografico.

"Spero che il settore dei giochi sia il primo in cui ci si autodistrugge", ha proseguito. "Dove non serve un Google o un Amazon per ribaltare completamente il tavolo. Dovremmo essere abbastanza intelligenti da prevedere questi cambiamenti e prepararci a questa eventualità".

A proposito di "autodistruzione", secondo Layden, le altre principali minacce al mercato videoludico attuale sono il consolidamento dell'industria, che a suo avviso "può essere nemico della creatività", e l'aumento dei costi di sviluppo dei giochi, che ha definito "una minaccia esistenziale".