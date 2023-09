Lies of P: un video gameplay presenta gli orrori del Lorenzini Arcade

Lies of P è tornato a mostrarsi in un video gameplay pubblicato dal canale YouTube ufficiale del souls-like con protagonista Pinocchio. Il filmato, della durata di circa sette minuti, ci offre un assaggio dei grandi pericoli che dovremo affrontare nell'area Lorenzini Arcade, che supponiamo sia stata intitolata in questo modo come omaggio all'autore del romanzo originale, ovvero Carlo Lorenzini (Carlo Collodi è uno pseudonimo).

Come possiamo vedere nel filmato, una volta questa location era un centro nevralgico dell'intrattenimento e del commercio di Krat ricco di botteghe di ogni tipo, mentre ora è solo una delle tante location da incubo piene di insidie per il giocatore.