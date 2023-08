Lies of P: un video gameplay presenta nuove armi e un boss

Lies of P arriverà il prossimo mese con la Gamescom 2023 dunque che si sta rivelando una vetrina importantissima per svelare le ultime novità sul gioco e incuriosire i giocatori prima del lancio su PC, console e Game Pass. A tal proposito nuove informazioni sono arrivate da una video intervista pubblicata da IGN, in cui in sottofondo possiamo vedere delle sequenze di gameplay.

Per l'occasione il director Jiwon Choi ha presentato due nuove armi. La prima è la Shichishitō, anche detta "Seven-Branched Sword", una spadone a due mani pesante che compensa la ridotto agilità con attacchi poderosi e colpi speciali durante i quali dalla lama della spada spuntano sette protuberanza metalliche. L'altra arma presentata è un una chiave inglese dalla dimensioni generose, ma all'apparenza senza nessuna particolarità di rilievo.

Nel filmato possiamo vedere il boss King of Puppets, un nemico di grossa stanza ma sorprendentemente rapido e veloce, caratteristiche che sfrutta per sorprendere il giocatore con attacchi imprevedibili ad ampio raggio d'azione tramite le sue braccia flessibile.