Starfield e Game Pass su PlayStation Portal? Tecnicamente possibile, ma poco probabile

Stanno girando in rete diverse ipotesi sul fatto che PlayStation Portal possa consentire di giocare a Starfield e, in generale, accedere ai contenuti di Xbox Game Pass attraverso cloud, cosa che potrebbe essere tecnicamente possibile, anche se non proprio così semplice.

La questione deriverebbe da una possibile scappatoia offerta da Android, sistema operativo che dovrebbe essere alla base di PlayStation Portal e che potrebbe rappresentare un possibile punto di accesso per utilizzi non proprio convenzionali del dispositivo, che di per sé dovrebbe funzionare solo per lo streaming dei giochi PS5 in remote play dalla console.

Il sistema Android che verrà utilizzato da PlayStation Portal sarà però estremamente customizzato e chiuso, modellato sulle esigenze del dispositivo Sony e ovviamente ben poco aperto a possibili modifiche, ma è possibile che qualcuno riesca a "bucare" il sistema e modificarlo in modo da consentire un utilizzo più esteso della macchina.