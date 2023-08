Baldur's Gate 3 consente il trasferimento dei salvataggi tra PC, PS5 e Xbox Series X|S

Larian Studios aveva già annunciato che Baldur's Gate 3 avrebbe supportato il cross-save, ma a quanto pare questo sistema sarà esteso a comprendere tutte le piattaforme, ovvero sarà possibile trasferire i salvataggi tra PC, PS5 e Xbox Series X|S in maniera totale.

"Per evitare qualsiasi dubbio, Xbox supporterà certamente la funzione di cross-save ma questo non solo tra Xbox e PC, ma anche tra Xbox e PS5, grazie al sistema di account di Larian", ha spiegato il solito Michael Douse, director of publishing di Larian Studios.

Inoltre, i giocatori potranno effettuare la sincronizzazione del salvataggio da una piattaforma all'altra utilizzando il proprio account Larian e poi giocare al gioco anche rimanendo offline.