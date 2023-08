Avatar: Frontiers of Pandora, un trailer svela le caratteristiche della versione PC

Ubisoft in collaborazione con AMD ha pubblicato un nuovo trailer di Avatar: Frontiers of Pandora dedicato alle caratteristiche della versione PC, che potrete visualizzare qui sotto.

Come possiamo vedere dal filmato, la versione PC dell'action adventure open world di Ubisoft potrà vantare riflessi e ombre in ray tracing e supporterà le tecnologia di upscaling FSR 2 e DLSS (per quanto quest'ultimo non vanga citato nel video) che gli utenti potranno sfruttare per migliorare le performance.

Non manca poi una suite di tool per il benchmark e il supporto alle risoluzioni per schermi Ultra-Wide o per configurazioni multi-monitor. Ubisoft inoltre promette che Avatar: Frontiers of Pandora sfrutterà al meglio i processori con alto numero di core e sarà ottimizzato per offrire prestazioni eccellenti anche con configurazioni di fascia media.