Lies of P ha diversi finali, Round8 raccomanda di giocarlo fino alla fine

Come riferito dal director Chi Ji-Won durante la Gamescom 2023, Lies of P presenterà diversi finali e gli sviluppatori raccomandano ai giocatori di giocarlo fino in fondo, esplorando anche le diverse strade possibili.

Secondo quanto riferito da Ji-Won in un'intervista pubblicata da DualShocker, sembra che Lies of P sia stato sviluppato pensando molto alla rigiocabilità, tanto da spingere i giocatori ad arrivare in fondo e poi continuare, fino a scoprire tutti i segreti.

L'informazione svelata dal director potrebbe essere considerata spoiler, visto che menziona la quantità di finali presenti in Lies of P, dunque se non volete avere anticipazioni evitate di leggere quanto segue, anche se si tratta di un dettaglio ancora molto vago e generale.