Alan Wake 2: ci sarà anche Shawn Ashmore, dal cast di Quantum Break

Quantum Break, ha detto Remedy, non fa parte dell'universo connesso con Alan Wake 2, eppure un pezzo di quel gioco troverà spazio anche all'interno del nuovo capitolo della serie, visto che nel cast ci sarà anche Shawn Ashmore, l'attore che interpreta il protagonista Jack Joyce nell'action adventure del 2016 per PC e Xbox.

Come confermato dallo stesso Sam Lake, Ashmore interpreterà il ruolo di un personaggio chiamato Tim Breaker, che non abbiamo ancora visto chiaramente all'interno dei trailer di Alan Wake 2. Si tratta di uno sceriffo, ma non sappiamo altro per il momento, anche se qualcosa possiamo immaginarlo.

È probabile si tratti dello sceriffo di Bright Falls, probabilmente parente di Sarah Breaker, che era lo sceriffo della cittadina nel primo Alan Wake. In base a quanto riferito dal director, la scelta di Ashmore è stata particolarmente sostenuta da Remedy, che desiderava inserirlo nel progetto.