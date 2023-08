Starfield può supportare NVIDIA DLSS dice AMD, non ci sono impedimenti per Bethesda

Dopo mesi di discussioni, alla fine il gaming chief di AMD, Frank Azor, ha riferito candidamente che non c'è nessuna imposizione sulla possibilità di applicare il DLSS in Starfield, nonostante il rapporto di partnership con AMD, e che se Bethesda vuole supportare la tecnologia NVIDIA può farlo tranquillamente.

Questo modifica sensibilmente le carte in tavola, visto che la polemica in corso presso la community di giocatori PC vedeva soprattutto AMD come "colpevole" di aver imposto un blocco a Bethesda che impediva l'inserimento del DLSS e altre tecnologie NVIDIA in Starfield a causa dell'accordo di partnership, cosa che a quanto pare non è vera.

"Se vogliono mettere il DLSS, hanno il pieno supporto di AMD", ha detto chiaramente Azor, il quale ha riferito di non poter svelare cosa si celi nel contratto di partnership tra AMD e Bethesda per Starfield, ma che questo sembra non comprendere alcuna esclusiva sulle tecniche di upscaling che impediscano l'utilizzo anche di tecnologie appartenenti ai concorrenti oltre al già annunciato FSR 2.