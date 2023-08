Xbox: Phil Spencer suggerisce showcase più frequenti grazie all'abbondante line-up di Microsoft

"Quest'anno, abbiamo fatto il Developer Direct a gennaio, abbiamo fatto il nostro showcase, siamo qui con il più grande booth che abbiamo mai avuto alla gamescom, e vedrete maggiore regolarità per quanto riguarda le occasioni che avremo per parlare dei nostri giochi, perché il nostro portfolio è abbastanza grande da poterlo supportare."

In realtà, come fa notare Spencer, già nella prima parte del 2023 il numero di presentazioni della line-up di Xbox è aumentato di numero, mentre guardando al futuro possiamo aspettarci una maggiore regolarità, specialmente se Microsoft riuscirà a mantenere un ritmo di almeno quattro esclusive all'anno .

Dopo gli innesti fatti con le acquisizioni degli scorsi anni, gli Xbox Studios sembrerebbero aver finalmente iniziato a ingranare, il che significa che in futuro è lecito aspettarsi ritmi di pubblicazione più serrati e dunque più giochi. Lo ha ribadito anche Phil Spencer in una recente intervista con IGN dove ha anche stuzzicato i giocatori affermando che possiamo aspettarci showcase più regolari proprio per questo motivo.

Le ultime dichiarazioni del boss di Xbox

Phil Spencer

Nella stessa intervista, Phil Spencer ha dichiarato anche di avere grande fiducia per i giochi in arrivo durante il 2023, come Forza Motorsport e Starfield, e quelli in programma per il prossimo anno.

C'è stato anche modo di parlare dell'industria in generale, con Spencer che crede che i prezzi delle console di attuale generazione non scenderanno nel tempo.