PlayStation Portal: prezzo e caratteristiche vi hanno convito?

Tramite le pagine del PlayStation Blog sono arrivati finalmente nuovi dettagli su PlayStation Portal, il dispositivo portatile che permette di riprodurre i giochi PS5 sfruttando il Remote Play tramite connessione Wi-Fi. Presentato lo scorso maggio con il nome di Project Q, in realtà è da molto più tempo che si vociferava di un prodotto simile, che fin da subito ha incuriosito i giocatori ma anche suscitato dei timori per i potenziali limiti della riproduzione remota o per un possibile prezzo elevato.

Ebbene la compagnia giapponese ha risposto ad alcuni dei dubbi dei giocatori, facciamo un veloce riepilogo. PlayStation Portal arriverà nei negozi quest'anno a un prezzo consigliato di 219,99 euro.

È un dispositivo dotato di uno schermo LCD da 8 pollici con risoluzione 1080p e 60fps, con un design che ricorda quello di un DualSense che è stato tagliato in due e ci è stato infilato nel mezzo un tablet. Tant'è che i controlli potranno vantare praticamente le stesse caratteristiche del pad di PS5, inclusi grilletti adattivi e feedback aptico. Il dispositivo include un jack audio da 3,5 mm, mentre è sprovvisto di Bluetooth, il che significa che se vorrete utilizzare delle cuffie wireless siete praticamente costretti a optare all'headset Pulse Elite e gli earboud Pulse Explore che utilizzano la nuova tecnologia di collegamento PlayStation Link.

Ma come funziona di preciso PlayStation Portal? Partiamo dal presupposto che non si tratta di una console vera e propria, bensì di un lettore remoto con controller. Questo significa che il dispositivo di per sé non è in grado di far girare nessun gioco nativamente, piuttosto ha bisogno di collegarsi a una PS5 per riprodurre i giochi installati al suo interno tramite la funzione Remote Play di Sony. Facciamola ancora più semplice: utilizzando PlayStation Portal controllerete a distanza direttamente la vostra PS5, seppur con qualche limitazione.

Il collegamento tra PlayStation Portal e PS5 avviene tramite connessione internet Wi-Fi, con una velocità minima di 5 Mbps e consigliata di 15 Mbps. Non è necessario che ambo i device siano collegati alla stessa rete Wi-Fi, con la possibilità dunque di avviare il Remote Play anche fuori casa.

Tramite PlayStation Portal potrete dunque giocare a quasi ogni gioco del catalogo di PS5, da God of War Ragnarok a EA Sports FC 24, da Call of Duty a Baldur's Gate 3. Non abbiamo detto "quasi" per caso, in quanto non può riprodurre i titoli PS VR2 né avviare tramite cloud gaming quelli inclusi nel PlayStation Plus Premium che supportato lo streaming.

Chiaramente ci sono ancora dei dettagli che Sony deve definire, come la durata della batteria, che potrebbe eguagliare quella del DualSense, e altri che potremo scoprire solo dopo approfonditi test in fase di recensione, come la qualità dello schermo, le prestazioni del Remote Play e l'esperienza di utilizzo in sessioni brevi e lunghe.