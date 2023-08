Nintendo Switch Online: Excitebike 64 si aggiunge ai giochi scaricabili ad agosto

Un particolare gioco di motocross

Uscito originariamente nel 2000 su Nintendo 64 come nuovo capitolo di una serie tradizionale partita con il NES, Excitebike 64 è un particolare gioco di corse basato su motocross, incentrato su velocità e abilità nei salti. Rispetto all'originale, questo capitolo rappresenta una riproduzione più complessa della corsa, ma riesce a mantenere le caratteristiche arcade pure.

In particolare, Excitebike eccelle nel multiplayer, che si presenta anche in locale a schermo condiviso, come da tradizione per quanto riguarda i titoli del buon vecchio Nintendo 64.

Tra le modalità di gioco troviamo esibizioni, Custom Track per creare piste a piacere, modalità Stunt, Hill Climb e anche una sorta di calcio a bordo di moto, per non farsi mancare proprio nulla. Rivediamolo nel trailer di presentazione per questa versione riadattata per Nintendo Switch, con miglioramenti per quanto riguarda risoluzione e stabilità.