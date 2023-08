Homeworld 3: vediamo un gameplay trailer sulla modalità cooperativa 'War Games'

Homeward 3 è tornato a mostrarsi con un gameplay trailer in occasione della Gamescom 2023, in particolare per quanto riguarda la modalità cooperativa chiamata "War Games", che presenta alcune caratteristiche particolari rispetto allo standard.

Come riferito dal team di sviluppo Blackbird Interactive e da Gearbox Publishing, nella modalità cooperativa "War Games" vediamo come la strategia in tempo reale si mischi con alcune ispirazioni in stile roguelike, con i giocatori che si ritrovano a dover combattere contro ondate di nemici progressive.

Il video spiega qualcosa di questa modalità con un montaggio di scene di gioco, dimostrando come si tratti di una tipologia di gioco piuttosto diversa e molto interessante.