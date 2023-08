I prezzi delle console non scenderanno, per Phil Spencer

In un'intervista concessa in occasione della Gamescom 2023, Phil Spencer , il capo della divisione gaming di Microsoft, ha avuto modo anche di parlare dei prezzi delle console e del perché non stanno calando , come sempre avvenuto con le generazioni precedenti.

La legge di Moore non c'è più

I prezzi delle console rimarranno stabili

"I prezzi non stanno diminuendo. Lo si può vedere chiaramente ed è per questo che abbiamo realizzato Xbox Series S," dice Spencer. "Per noi il prezzo è importante per pensare a dove sta andando il nostro hardware e raggiungere più clienti. Ma non puoi partire con una console a 500 dollari pensando che arriverà a 200. Non succederà. Perché i componenti principali che utilizzi - sei abituato a vedere la Legge di Moore produrre rapidamente effetti - ma i tuoi componenti... non puoi più acquistarli come produttore di hardware perché nessuno sta producendo quel tipo di RAM o altri componenti. Non è come un tempo in cui potevi prendere una specifica e mantenerla per 10 anni abbassando i prezzi. Ecco perché i prezzi delle console sono relativamente stabili."