Xbox, Phil Spencer ha molta fiducia nei giochi in arrivo fra il 2023 e il 2024

"È quindi molto importante riuscire a sfruttare tutte le occasioni a nostra disposizione nel corso dell'anno, dai direct allo showcase principale per arrivare anche a eventi come la Gamescom."

"Guardando al 2023 e al 2024, siamo molto fiduciosi e abbiamo un sacco di giochi in arrivo", ha detto Spencer. "Dunque non solo Starfield e Forza Motorsport , che sono ovviamente i due titoli di riferimento di questo autunno."

Phil Spencer giocatore dell'anno

Phil Spencer e le sue famose mensole

Appassionato videogiocatore, a differenza degli attuali leader di PlayStation e Nintendo, Phil Spencer ha giocato per 200 ore a Starfield e, in generale, non perde occasione di provare i progetti attualmente in sviluppo presso gli Xbox Game Studios.

Duecento è probabilmente un numero fortunato per il CEO di Microsoft Gaming, visto che di recente ha passato quasi 200 ore anche su Vampire Survivors, lo strepitoso roguelike dell'autore italiano poncle.