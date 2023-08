Starfield è 'più Oblivion che Skyrim' per Phil Spencer, che ci ha giocato 200 ore

Starfield sarebbe "più Oblivion che Skyrim" secondo Phil Spencer, il capo di Xbox che sembra avere un punto di vista abbastanza affidabile sul gioco, considerando che pare ci abbia passato 200 ore sopra, come riferito durante un'intervista alla Gamescom 2023.

Durante una breve intervista al capo di Xbox è emerso anche questo retroscena su Starfield: Phil Spencer, d'altra parte, ha già dimostrato in altri casi di avere una vera passione per i videogiochi, anche al di là dei suoi impegni professionali, ed evidentemente è stato preso molto dal titolo Bethesda in questi giorni.

"Penso di essere alla mia quindicesima partita", ha riferito Spencer, "sono probabilmente a 200 ore di gioco, ma non tutte in una singola partita", ha spiegato, facendo presente come abbia preferito dedicarsi al gioco attraverso diverse "run", ovvero provando personaggi differenti e varie scelte, probabilmente anche a causa delle variazioni tra le build in sviluppo.

Trattandosi del capo di Xbox, è chiaro che avrà avuto un accesso esclusivo anticipato, dunque avrà iniziato molto presto la sua avventura spaziale nel gioco, visto che parla dello scorso novembre come avvio.

Spencer ha inoltre riferito di essere "totalmente un pirata spaziale", dimostrando la sua preferenza per questa specializzazione all'interno dell'universo di Starfield.