S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Phil Spencer è felice di averlo ospitato alla Gamescom 2023

Come saprete GSC Game World è un team ucraino che ha avuto moltissimi problemi causati dalla guerra, tanto da aver perso al fronte alcuni membri. Recentemente ha anche annunciato il rinvio di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl al Q1 2024 .

Le parole di Spencer

"Siamo a una grande fiera del gioco e mi piace parlare di videogiochi, ma poi vai a parlare quel team riguardo a ciò che hanno passato, e la discussione sui videogiochi diventa quasi irrilevante," ha affermato Spencer. "In termini di esperienza di vita, di ciò che hanno dovuto vivere in Ucraina. Quindi passare un po' di tempo con il team, sapere a che punto sono e se sono al sicuro. E non lo sono tutti, o non lo sono stati. Eppure sono qui a mostrare il loro gioco con orgoglio.

"Questo tipo di esperienza va oltre ciò che i videogiochi rappresentano - è fantastico essere parte di tutto questo. Voglio che STALKER 2 venga pubblicato, voglio che sia fantastico, ma più di tutto voglio che quel team stia bene. E credo che tra le altre cose, lo sviluppo del gioco sia diventato per loro un punto di riferimento [...] Con molte cose terribili che accadono intorno a loro, hanno avuto questa cosa - poteva essere un videogioco, poteva essere qualsiasi altra cosa - ma hanno avuto questo videogioco che è riuscito a dar loro un equilibrio. Abbiamo cercato di renderci utili durante il loro lavoro, ma è sempre stato qualcosa di loro e della loro convinzione. Avere una sezione dedicata a STALKER 2 nello stand, renderlo giocabile, avere parte del team qui - è davvero speciale."