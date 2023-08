S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl rinviato ufficialmente al 2024

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato rinviato ufficialmente al primo trimestre del 2024: lo riporta la documentazione aggiornata del gioco sviluppato da GSC Game World, la cui uscita era prevista in precedenza per quest'anno.

Presente alla Gamescom 2023 con una demo, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha dovuto affrontare una lavorazione a dir poco difficile per via della guerra in Ucraina, che ha letteralmente sconvolto la vita dei componenti del team.

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl uscirà su PC e Xbox Series X|S nel primo trimestre del 2024", si legge nel fact sheet. "Il gioco sarà disponibile su Game Pass dal day one e i preorder sono aperti sul nostro sito, nonché su Steam e GOG. I preorder delle edizioni fisiche saranno disponibili sul sito ufficiale."